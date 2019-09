Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben. Archivbild

Quelle: Bernd Settnik/zb/dpa

Brandenburgs CDU-Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben will sich nach den hohen Verlusten bei der Landtagswahl von seinen Spitzenämtern zurückziehen. Er werde nicht zur Wahl des Fraktionsvorsitzenden antreten, sagte er. Auch als Landeschef will er abtreten.



Die CDU war bei der Landtagswahl auf dem dritten Platz hinter der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke und der AfD gelandet. Innerparteilich gab es daraufhin Kritik an Senftleben.