Eine Baustelle am Hauptstadtflughafen BER. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist davon überzeugt, dass der neue Hauptstadtflughafen wie geplant im Oktober 2020 öffnet. "Nach jetzigem Kenntnisstand: Ein klares Ja", sagte er der "Berliner Morgenpost". "Wir haben das vermeintlich unlösbare Problem, die Entrauchungsanlage, gelöst."



Zuletzt hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wegen des schrumpfenden Puffers im Zeitplan Zweifel am Eröffnungstermin geäußert.