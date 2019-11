Rund zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam vom Landtag in seinem Amt bestätigt worden. 47 der 88 Abgeordneten wählten den 58-jährigen promovierten Agraringenieur aus Forst in der Lausitz zum Regierungschef. Erforderlich waren mindestens 45 Stimmen.