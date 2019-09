Der Rückruf betrifft 100.000 Autos in Deutschland. Symbolbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Ford muss in Deutschland rund 100.000 Fahrzeuge der Modelle Galaxy, S-Max und Mondeo in die Werkstätten rufen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt besteht die Gefahr eines Motorbrands durch ausgetretene Batteriesäure. Als Abhilfe sei der Einbau eines Zwischenkabelstrangs mit Sicherung vorgesehen. Zuvor hatte das Magazin "kfz-betrieb" berichtet.



Die Halter der betroffenen Modelle werden derzeit angeschrieben und aufgefordert, sich mit ihrem Händler wegen der Vereinbarung eines Reparatur-Termins in Verbindung zu setzen.