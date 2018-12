Bei dem Feuer kam für viele Patienten jede Hilfe zu spät.

Quelle: -/YNA/dpa

Es ist ein Horrorszenario: Ein Feuer ist in einem Krankenhaus in Südkorea ausgebrochen, in dem viele alte Menschen untergebracht waren. Mindestens 37 Tote und weit über 100 Verletzte - so lautet die erste Bilanz. Die Flammen brachen laut Feuerwehr im Erdgeschoss der Klinik in Miryang aus. Die Brandursache ist noch unklar.



Es war die zweite Brandkatastrophe innerhalb weniger Wochen. Im Dezember hatte ein Feuer in einem Fitnesscenter der Stadt Jecheon 29 Menschenleben gefordert.