Scott Morrison spricht bei einer Pressekonferenz.

Quelle: Mick Tsikas/AAP/dpa

Wütende Australier haben Premierminister Scott Morrison bei einem Besuch einer Buschbrand-Region beschimpft. In dem Ort Cobargo schrien Bewohner ihn an, machten vulgäre Gesten und bezeichneten ihn als "Idioten" und schlimmer.



Sie kritisierten ihn für einen Mangel an Ausrüstung für die Brandbekämpfung. Sie buhten, als seine Autokolonne davon fuhr. In dem Ort Quaama weigerte ein Mitglied der Feuerwehr sich, ihm die Hand zu schütteln. In dieser Woche sind an der Südküste des Bundesstaats New South Wales 381 Häuser zerstört worden.