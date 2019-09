Dicke Rauchschwaden über einem Wald in der Provinz Kalimantan Tengah

Quelle: Reuters

Die zunehmenden Brandrodungen in Indonesien haben auch Folgen für das benachbarte Singapur. Wie "Channel News Asia" berichtet, hat die Luftverschmutzung durch giftige Rauchschwaden in dem südostasiatischen Stadtstaat ein "gesundheitsschädigendes Level" erreicht. Der Fernsehsender beruft sich auf die nationale Umweltbehörde.



Fast jedes Jahr um diese Zeit leiden weite Teile Südostasiens unter dem dichten Rauch. Ursache für die Verpestung der Luft sind fortdauernde Waldbrände in Indonesien.