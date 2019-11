Der Privatwagen eines Polizisten wurde schwer beschädigt.

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Unbekannte haben vor einer Polizeidienststelle in Stralsund Polizeiautos mit Brandsätzen attackiert. Nach ersten Erkenntnissen waren vor dem Revier in der Altstadt fünf Autos betroffen, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte.



In drei Fällen zündeten die Brandsätze, so dass drei Wagen stark beschädigt beziehungsweise zerstört wurden. Der Schaden wurde zunächst auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.