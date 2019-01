Neben den Toten erlitt zudem ein Mann schwere Verletzungen.

Quelle: Marcin Bielecki/PAP/dpa

Nach dem verheerenden Brand bei einem sogenannten Escape-Game (Flucht-Spiel) in Polen ist der Besitzer des Unglücksbetriebs vorläufig festgenommen worden. Es handele sich um einen 28 Jahre alten Mann aus der Woiwodschaft Großpolen, sagte Polizeipräsident Jaroslaw Szymczyk. Dieser sei nicht vorbestraft.



Das Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bei dem Brand in dem Raum in Koszalin im Norden des Landes waren am Freitag fünf in einem Raum eingeschlossene 15-jährige Mädchen ums Leben gekommen.