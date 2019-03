Kerzen und Blumen liegen in Gedenken an die Opfer vor der Schule.

Quelle: Fã¡bio Vieira/Fotorua/FotoRua via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Amoklauf in einer Schule in Brasilien suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv der beiden Täter. Die Männer hätten die Tat laut Nachrichtenportal G1 seit über einem Jahr geplant. Demnach wollten sie ein größeres Massaker anrichten, als an der Columbine High School 1999 in den USA.



Bei dem Angriff auf ihre frühere Schule im Großraum Sao Paulo erschossen die Männer fünf Schüler sowie zwei Mitarbeiterinnen. Danach tötete einer der Täter zunächst seinen Komplizen und dann sich selbst.