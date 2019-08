Nach der internationalen Kritik am Zögern der Regierung Brasiliens im Kampf gegen die Feuer im Amazonasgebiet greift nun das Militär ein. Zwei Löschflugzeuge vom Typ Hercules starteten am Samstag von Porto Velho im Bundesstaat Rondonia aus zu ihren Einsätzen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zudem stehen 43.000 Soldaten zur Verfügung.



Sechs betroffene Bundesstaaten haben laut Regierung bereits um Unterstützung des Militärs gebeten. Präsident Bolsonaro hatte den Einsatz des Militärs zuvor per Dekret erlaubt.