Man könnte meinen, es handele sich um einen Unfall, wenn das auf den ersten Blick so fröhlich-entspannte Brasilien ausgerechnet einen Mann wählt, der seit Jahren gegen alles wettert, was nicht in die enge Welt eines ängstlichen, alternden weißen Mannes passt - eines Mannes, der außer seiner Fallschirmjäger-Einheit und den hinteren Reihen des Parlaments nicht viel von der Welt gesehen zu haben scheint. Doch Jair Bolsonaro steht in einem entscheidenden Punkt in einer langen Tradition brasilianischer Politik: Er ist ein Populist, der den Menschen verspricht, ihnen die Verantwortung für die Gestaltung ihrer Gesellschaft abzunehmen.