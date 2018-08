Paulinho beim Torschuss Quelle: epa

Die brasilianische Nationalmannschaft hat den Sprung ins Achtelfinale als Sieger der Gruppe E geschafft. Gegen sich tapfer wehrende Serben, die selbst noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale hatten, gewann die Selecao mit 2:0 (1:0). Für Serbien ist das Turnier nach der Niederlage beendet. Brasilien trifft nun am Montag (16 Uhr) auf Mexiko, den Zweiten der Gruppe F.



Brasilien tat sich zunächst ein wenig schwer, fand dann aber immer besser ins Spiel und verdiente sich so auch den Sieg. Die Serben lieferten dem Favoriten einen großen Kampf, am Ende setzte sich die spielerische Klasse durch.