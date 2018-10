In den letzten Jahrzehnten sind in Brasilien etwa 20 Prozent des Regenwaldes abgeholzt worden. Umweltschützer und Forscher warnen, dass dadurch große Mengen an Treibhausgasen freigesetzt werden. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wies 2017 in einer Studie außerdem auf einen möglichen Teufelskreis hin: Das Abholzen bringe den Wasserkreislauf im Regenwald durcheinander. Es gebe dadurch weniger Niederschlag, was zu Dürren führe und zum Absterben weiterer Waldflächen. Und das wiederum reduziere wieder den Niederschlag. Das Fazit der Forscher: "Der Regenwald des Amazonas ist eines der Kipp-Elemente im Erdsystem."