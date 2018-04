Die Verhandlung vor dem Obersten Gericht in der Hauptstadt Brasília wurde live im Fernsehen übertragen. Schon vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Gerichts hatten Sicherheitskräfte das Gebäude abgeriegelt. Die Straßen rund um das Gericht waren gesperrt. In den vergangenen Tagen waren landesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten die sofortige Inhaftierung Lulas gefordert. Zeitgleich gab es auch kleinere Demonstrationen für den Ex-Präsidenten, am Mittwoch auch in Brasília.