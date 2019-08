Aus einem Regenwald steigt Rauch auf. Archivbild

Wegen der verheerenden Feuer in Brasilien will die Regierung Brandrodungen in der Trockenzeit verbieten. Innerhalb von 60 Tage sollen demnach keine Feuer gelegt werden dürfen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Ausnahmen sollen etwa für die indigenen Gemeinschaften gelten, die Selbstversorger seien.



In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Laut der brasilianischen Weltraumagentur INPE stieg die Zahl der Feuer und Brandrodungen seit Januar im Vergleich zu 2018 um 77 Prozent auf mehr als 83.000 Brände.