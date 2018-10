Der französische Präsident Emmanuel Macron übermittelte Bolsonaro ebenfalls am Montag seine Glückwünsche. Gleichzeitig erinnerte er an die "gemeinsamen Werte des Respektes für die demokratischen Prinzipien und deren Förderung". In Einhaltung dieser Werte wolle Frankreich seine Zusammenarbeit mit Brasilien fortsetzen.



Die Rechtaußenpolitikerin Marine Le Pen, Chefin der Partei Rassemblement National (RN), wünschte Bolsonaro am Montag "viel Glück". Die Brasilianer hätten die Konsequenz aus der "allgemeinen Korruption und schrecklichen Kriminalität" gezogen, die unter den "Regierungen der extremen Linken" floriert hätten.