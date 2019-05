Über 600 europäische Wissenschaftler forderten am Freitag, die Handelsverhandlungen zwischen Brasilien und der EU auf Nachhaltigkeitsprinzipien zu gründen. "Wir rufen die EU auf, diese entscheidende Gelegenheit zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Brasilien Menschenrechte und die Umwelt schützt", hieß es in dem Brief, der in der Online-Ausgabe der Zeitschrift "Science" veröffentlicht wurde. "Indem sie auf einen Abbau der Anti-Abholzungsregeln hinarbeitet, bedroht Brasiliens neue Regierung indigene Rechte und natürliche Gebiete, die diese schützen." Der Brief wurde auch von zwei Organisationen brasilianischer Ureinwohner unterzeichnet, die 300 Gemeinden vertreten.