Quelle: epa

Der fünffache Weltmeister Brasilien hat bei der WM in Russland das Viertelfinale erreicht. Gegen Deutschland-Bezwinger Mexiko gewann die Selecao am Ende relativ ungefährdet mit 2:0 (0:0). Superstar Neymar erzielte das 1:0 selbst und legte dem eingewechselten Firmino das zweite Tor auf.



Die Mexikaner konnten den Favoriten nur in der Anfangsphase vor größere Probleme stellen. Ab Mitte der ersten Halbzeit etwa übernahm Brasilien das Kommando. Nach dem ersten Treffer rannte sich "El Tri" immer wieder in der stabilen Abwehr der Brasilianer fest und wurde am Ende gnadenlos ausgekontert.