Indigene auf einem Protest in Brasilien. Archivbild

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

Brasiliens Justizministerium bleibt nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts für die Vergabe von Land an indigene Völker zuständig. Der rechtspopulistische Präsident Jair Messias Bolsonaro hatte diese Kompetenz dem Landwirtschaftsministerium zugeschoben, das die Schutzgebiete verkleinern will.



In 42 Vergabeprozessen fehlt derzeit nur noch die Unterschrift des Präsidenten, um das Land an die Indigenen zu übertragen. Eigentlich hätte die Landvergabe bereits 1993 abgeschlossen werden müssen.