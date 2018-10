Der Hauptmann der Reserve, der sich angesichts der Korruptionsskandale im größten Land Lateinamerikas als "Saubermann" profilierte, nimmt mit Vorliebe bei Auftritten in Flughäfen ein Bad in der Menge - eine riskante Angelegenheit: Am 6. September wurde er Opfer einer Messerattacke in der Kleinstadt Juiz de Fora.