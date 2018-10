Lima: Wer sich nicht positioniert, hat seinen Platz stillschweigend eingenommen. Es reicht, zu erwachen und zu verstehen, woher wir kommen und wie wir es bis hierhergeschafft haben, in dieser patriarchalischen Kultur, in der Frauen ermordet werden, weil sie Frauen sind.



Man muss die Geschichte kennen, um zu erkennen, wo wir gerade stehen und wie wir unsere erkämpften Rechte verteidigen. Das ist, auf was wir uns nun konzentrieren müssen. Wir können nicht an eine Zukunft denken, ohne zu versuchen, das zu bewahren, was wir erreicht haben. Es wird ein langer, endloser Weg.