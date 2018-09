Die Brasilianer haben sich auch in ihrem zweiten Gruppenspiel nicht mit Ruhm bekleckert. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die Schweiz mühte sich die Selecao zu einem 2:0-Sieg gegen Costa Rica. Die Treffer erzielten Coutinho und Neymar erst in der Nachspielzeit.



Der Top-Favorit spielte von Anfang an auf Sieg und setzte defensiv eingestellte Costa Ricaner beständig unter Druck. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Mittelamerikaner zu, ein Treffer wollte aber zunächst nicht fallen. Entweder scheiterten die Brasilianer am überragenden Keeper Keylor Navas oder an der eigenen Verspieltheit.