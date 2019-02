Fast 13 Jahre Haft für Lula in weiterem Verfahren. Archivbild

Quelle: AP

Der wegen Korruption inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist in einem weiteren Verfahren zu zwölf Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt worden.



Ein Gericht in der Stadt Curitiba befand ihn für schuldig, eine Baufirma im Gegenzug für die Renovierung eines Landguts in Atibaia im Bundesstaat Sao Paulo bei Verträgen mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras begünstigt zu haben. Lula hatte stets beteuert, dass ihm das Landgut gar nicht gehörte.