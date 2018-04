Hunderte Menschen versperrten den Ausgang der Metallgewerkschaft. Quelle: Nelson Antoine/AP/dpa

Anhänger von Luiz Inacio Lula da Silva haben den Haftantritt des wegen Korruption verurteilten brasilianischen Ex-Präsidenten vorerst verhindert. Hunderte Menschen stoppten Lulas Auto, als der Ex-Staatschef den Sitz der Metallgewerkschaft in Sao Paulo verlassen wollte, um sich der Polizei zu stellen. Lula kehrte daraufhin in das Gebäude zurück.



"Ich werde den Haftbefehl akzeptieren", sagte der 72-Jährige zuvor. Am Freitag hatte Lula eine Frist für seinen Haftantritt noch verstreichen lassen.