Demonstration für Lula in Brasilia. Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist von einer baldigen Inhaftierung nicht mehr weit entfernt. Der Oberste Gerichtshof wies einen Antrag auf Haftverschonung ab, bis über seine Berufung entschieden wird. Lula war in zweiter Instanz wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.



Der 72-jährige Politiker der linken Arbeiterpartei (PT) will bei der Präsidentenwahl im Oktober erneut antreten. Der beliebte Ex-Präsident liegt in den Umfragen derzeit deutlich vorne.