Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Quelle: Nelson Antoine/AP/dpa

Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva wehrt sich gegen den gegen ihn erlassenen Haftbefehl. In der Nacht auf Freitag legten seine Anwälte Rechtsmittel ein, um eine Inhaftierung des früheren Staatschefs zu verhindern, wie örtliche Medien berichteten.



Am Vortag hatte ein Richter Haftbefehl gegen den wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilten Lula erlassen. Er sollte sich am Freitag der Polizei in der südbrasilianischen Stadt Curitiba stellen.