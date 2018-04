Lula war zwischen 2003 und 2011 brasilianischer Staatschef. Quelle: Andre Penner/AP/dpa

Der wegen Korruption verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva will sich der Polizei stellen. "Ich werde den Haftbefehl akzeptieren", sagte der 72-Jährige in Sao Paulo. Am Freitag hatte Lula eine Frist für seinen Haftantritt noch verstreichen lassen.



"Ich habe ein reines Gewissen. Ich vergebe ihnen aber nicht, dass sie mich einen Dieb nennen", sagte der Ex-Präsident. Lula ist in den Skandal um Schmiergelder beim staatlichen Ölkonzern Petrobras verwickelt.