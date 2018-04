Wahlkampf von Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva. Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

In Brasilien haben Hunderte Menschen für und gegen den angeschlagenen Ex-Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva demonstriert, wie das Portal "Globo" berichtete.



Anlass für die Kundgebungen ist eine Entscheidung des Obersten Gerichts in Brasilien. Dieses will heute darüber befinden, ob der wegen Korruption bereits verurteilte Ex-Präsident ins Gefängnis muss. Lula will bei der Präsidentenwahl erneut antreten und liegt in den Umfragen derzeit deutlich vorne.