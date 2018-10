Am 2. September zerstörte ein Großbrand das Nationalmuseum. Quelle: Fabio Teixeira/dpa

Nach dem Großbrand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro haben Forscher Teile eines urzeitlichen Menschen-Skeletts aus den Trümmern gerettet. Der 12.000 Jahre alte Schädel des Urmenschen "Luzia" sei fast vollständig erhalten, sagte Museumsdirektor Alexander Kellner. Auch Teile eines Oberschenkelknochens seien gefunden worden.



"Luzia" ist das älteste in Brasilien gefundene menschliche Fossil. Es zählte zu den Publikumsmagneten des Museums, das am 2. September vollständig ausgebrannt war.