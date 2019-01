Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen radikalen politischen Rechtsruck in dem südamerikanischen Land angekündigt. Er wolle den Zugang zu Waffen erleichtern sowie Moral und Ethik wieder herstellen, kündigte der Ex-Militär in seiner ersten Rede nach der Vereidigung am Dienstag (Ortszeit) in Brasilia an.