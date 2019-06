Brasiliens rechtspopulistischer Staatschef Jair Bolsonaro hat vor "neuen Venezuelas" in Südamerika gewarnt. "Wir müssen konkrete Maßnahmen treffen", sagte der Präsident zur Lage im Krisenland Venezuela bei einem Staatsbesuch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.



Auch Argentiniens konservativer Präsident Gastgeber Mauricio Macri versicherte, er werde weiter für die "Wiederherstellung der Demokratie" in Venezuela eintreten. Welche Länder Bolsonaro als gefährdet ansah, ließ er offen.