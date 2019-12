Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien.

Quelle: Antonio Cruz/Agencia Brazil/dpa/Archivbild vom 10.12.220119

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist Medienberichten zufolge in seinem Badezimmer ausgerutscht und hat sich beim Sturz den Kopf gestoßen. Nach dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Brasilia wurde Bolsonaro in ein Militärkrankenhaus gebracht.



Dort wurde er einer Computertomographie des Schädels unterzogen. Dabei hätten die Ärzte keinerlei Auffälligkeiten festgestellt, hieß es weiter. Bolsonaro soll sich aber vorerst schonen. Weitere Details zum Unfallhergang wurden bisher nicht bekannt.