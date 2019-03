Papier ist geduldig, heißt es. Doch tatsächlich nagt der Zahn der Zeit an Millionen vergilbten Karteikarten, Observations- und Opferakten. Der Verfall macht keinen Unterschied zwischen brisanten oder eher belanglosen Dokumenten. Nun kommt das gesamte Stasi-Erbe ins Bundesarchiv. In Wendezeiten vor der Vernichtung gerettet, sollen 111 Kilometer Akten und 1,8 Millionen Fotos an einem neuen und sicheren Ort aufbewahrt werden. Das Erbe des DDR-Geheimdienstes. Sicherzustellen ist, dass Bürger auch in Zukunft unkompliziert das Unterdrückungsmaterial des einst allmächtigen Ministeriums für Staatssicherheit einsehen können.