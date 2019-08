Die Bitburger Brauerei erweitert 2020 ihr Sortiment. Archivbild

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Die Bitburger Brauerei will 2020 ein glutenfreies Bier auf den Markt bringen. Das Bier sei über die vergangenen zwei Jahre entwickelt worden und seit Mitte Juli in Deutschland regional im Test.



Es gebe dafür einen Markt, sagte der Geschäftsführer für Technik und Umwelt bei der Braugruppe, Jan Niewodniczanski, in Bitburg. Immer mehr Menschen litten an einer Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) oder entschieden sich, im Zuge einer gesundheitsbewussten Ernährung, auf Gluten zu verzichten.