Was da drin stehen wird? Zum Beispiel, wie genau sich die Große Koalition den Ausbau des schnellen Internets vorstellt. Bis 2025 wolle man Gigabitnetze in Deutschland verlegen, also richtig schnelle Internetverbindungen. Künftig fördere die Bundesregierung nur noch Glasfaserkabel, mit denen das technisch möglich ist. "Dafür stellen wir zwölf Milliarden Euro aus dem Haushalt zur Verfügung", sagt Braun. Das Geld solle in Kürze fließen. Auch die genauen Förderrichtlinien und Ausschreibungen für den Glasfaserausbau kündigt Braun für das zweite Halbjahr 2018 an.