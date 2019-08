Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Archivbild

Quelle: Carsten Koall/dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich für einen "stufenweisen Ausstieg" aus der Braunkohleverstromung in der Lausitz ausgesprochen. "Zehn Prozent der der deutschen Stromversorgung kommen aus der Lausitz", sagte er in der rbb-Sendung "Wahlarena". "Gleichzeitig müssen wir Stück für Stück klimaneutraler werden."



Brandenburg sei bei den erneuerbaren Energien führend in Deutschland, erklärte der Regierungschef. In Brandenburg finden am 1. September Landtagswahlen statt.