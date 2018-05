Entsetzen bei Eintracht nach dem 3:2 für Kiel Quelle: dpa

Eintracht Braunschweig muss den#Gang in die 3.Fußball-Liga antreten.#Die Niedersachsen verloren am#letzten Spieltag der 2.#Bundesliga mit 2:6 (2:4) bei Holstein Kiel und rutschten damit von Relegationsrang 16 noch auf den 17.Platz ab. Für#Braunschweig ist es der erste#Zweitliga-Abstieg seit 2007, noch vor einem#Jahr verpasste der#BTSV in der#Relegation nur knapp den#Sprung in die Bundesliga.



Erzgebirge Aue muss als Tabellen-16. nach einem 0:1 (0:0) bei Darmstadt 98 am Freitag und Dienstag in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC.