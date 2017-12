"Der tiefe Ausschnitt ist derzeit eher out", schreibt das "Handelsblatt" und zitiert Axel Munz, Chef von Trachten Angermaier in München, der von einem "Vintage-Trend" spricht. Zu erkennen sei dieser neben den hochgeschlossenen Dirndl auch an Elementen wie Schößchen am Rücken und Schließen an den Miedern. Manches erinnert eher schon an bürgerliche Trachten. Aber immerhin: Nostalgisch.