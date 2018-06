So haben die Gemeinden und Landkreise von den zugesagten 3,5 Milliarden Euro nur 26,6 Millionen Euro abgerufen. Und von diesen flossen 23,4 Millionen in Beratungsleistungen. Projekten, bei denen wirklich schnelle Internet-Verbindungen hergestellt wurden, sind nur 3,2 Millionen zu Gute gekommen.



IT-Beratungsunternehmen haben da also recht heftig Geld abgegriffen. Sie haben davon profitiert, dass viele Landräte und Bürgermeister schon mit der Antragstellung völlig überfordert sind. "Das Genehmigungsverfahren ist unglaublich komplex", urteilt denn auch Sebastian Glatz vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie.