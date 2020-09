Buchpreis-Gewinner Saša Stanišić.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der frisch gekürte Buchpreis-Gewinner Saša Stanišić hat in seiner Dankesrede den Literaturnobelpreisträger Peter Handke heftig angegriffen. Die Entscheidung aus Stockholm habe ihm die Freude über den Deutschen Buchpreis "vermiest", sagte der 41-Jährige im Kaisersaal des Frankfurter Römer.



Stanišić stammt aus Bosnien, Handke hatte in den 90er Jahren für Serbien Partei ergriffen. "Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt", sagte der Autor.