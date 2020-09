Gäste sitzen beim Bremer Eiswettfest an runden Tischen.

Quelle: Klaus Fittschen/Eiswette von 1829/dpa

Am Bremer Eiswettfest haben erstmals seit 190 Jahren auch Frauen teilgenommen. Rund 30 Damen in schwarzer Abendgarderobe gesellten sich zu den etwa 770 Männern in Frack und Smoking. Beim Eiswettfest treffen sich Vertreter der Wirtschaft und Gesellschaft, um zu essen, zu trinken und zu singen.



"Die Rolle der Frauen in der Gesellschaft ist eine ganz andere als früher, deshalb ist es heute richtig, dass sie dabei sind", sagte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch.