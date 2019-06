Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen heben ihre Stimmzettel hoch

Quelle: dpa

Die Bremer Grünen bahnen den Weg zu einem Linksbündnis im kleinsten deutschen Bundesland. Mit großer Mehrheit beschloss ein Landesparteitag am Donnerstagabend Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei. Der Grünen-Landesvorstand hatte bereits am Mittwoch eine Koalition mit SPD und Linkspartei empfohlen. Für die Linke wäre eine Regierungsbeteiligung die erste in einem westdeutschen Bundesland.