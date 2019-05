Bremerhaven, das 1947 noch unter dem Namen Wesermünde in das Land Bremen eingegliedert wurde, war Mitte des 19. Jahrhunderts der größte Auswandererhafen Europas. Im ursprünglich benachbarten Geestemünde wurde mit dem Fischereihafen Ende des 19. Jahrhunderts die deutsche Fischfangflotte begründet. Mit dem Bau des Containerterminals stieg Bremerhaven Ende der 1960er-Jahre zum viertgrößten Hafen in Europa auf. Sogar Nummer zwei auf dem Kontinent ist Bremerhaven mit 2,2 Millionen Fahrzeugen beim Automobilumschlag. Für das berühmteste Bild der Hafengeschichte sorgte aber am 1. Oktober 1958 ein menschlicher Passagier: Elvis Presley betrat erstmals europäischen Boden, um in Hessen seinen Militärdienst anzutreten.