Während einer 'Friday-for-Future'-Demonstration in Bremen berichten Jugendliche im ZDF-Interview, wie sie sich auf die Wahl vorbereiten. Viele nutzen Instagram, Twitter und Podcasts. "Ich folge bei Twitter Greenpeace und vielen anderen Aktivisten, die ihre Meinung posten", berichtet die 17-jährige Lisa. Früher habe sie "fluter" gelesen, das kostenfreie Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Freundin Isabelle orientiert sich eher an ihren Eltern und Freunden.



Dennoch gibt es auch einige Jugendliche, die sich von der Politik unverstanden fühlen. Ein Gegenbeispiel ist Leonard Geßner. Der Schüler hat sogar seinen eigenen YouTube-Kanal "Politik der Generation Z" gegründet und bereits Politgrößen wie Jens Spahn, CDU-Bundesminister für Gesundheit, und den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner interviewt. "Ich bin Polit-Fanatiker. Ich stelle die Fragen. Ich bestimme, worüber gesprochen wird", sagt der 14-Jährige, der selbst in die Politik will. Zentrale Fragen seien für ihn, wie sich Politiker für die Jugend und deren spätere Rente einsetzen. "Viele Jugendliche denken an so was noch nicht, dabei ist das ein wichtiges Thema", betont Geßner.