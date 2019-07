Auch die Grünen und die Linke stimmten auf Parteitagen zu. Nun steht noch eine Mitgliederbefragung bei den Linken aus. "Das bildet die Grundlage, dass wir in den nächsten vier Jahren gut arbeiten können", meinte Andreas Bovenschulte in seiner Nominierungsrede. Der 53-jährige Jurist, kurz "Bovi" genannt, hielt eine Ansprache, in der er den Parteitag hinter sich vereinen konnte. "Er ist ein bisschen mehr Showman als Carsten Sieling", meinte eine der Delegierten über ihn. "Inhaltlich habe Carsten Sieling auch gut gearbeitet, sich aber nicht so gut verkauft", so ihre Meinung.