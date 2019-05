Carsten Sieling (SPD).

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Der SPD-Spitzenkandidat bei der Bremer Bürgerschaftswahl, Carsten Sieling, schaut trotz Wahlniederlage auf eine zukünftige Regierungsbildung. Erst müsse man offizielle Ergebnisse abwarten. "Und dann muss geguckt werden, wie eine Regierungsbildung gelingen kann", so Sieling.



"Wir haben unseren Haushalt konsolidiert, gemeinsam in der rot-grünen Koalition, machen keine Schulden mehr", so Sieling. "Wir hatten viele, viele Herausforderungen" und so habe man auch vieles nicht umsetzen können, sagte er.