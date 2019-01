Die Nachricht traf die Bevölkerung am Wochenende wie ein Schlag: Präsident Emmerson Mnangagwa kündigte die Erhöhung der Treibstoffpreise an. Sie wurden am Sonntag mehr als verdoppelt. Seitdem kostet ein Liter Benzin statt bislang 1,24 US-Dollar 3,31 US-Dollar, also 2,89 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel stieg auf umgerechnet rund 2,71 Euro.