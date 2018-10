Murenabgang am Brenner. Quelle: Bernd März/dpa

Heftige Unwetter haben weite Teile Italiens getroffen und mehrere Menschen in den Tod gerissen. Die Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturm soll sich noch auswachsen. Die Brenner-Autobahn wurde nach einem Murenabgang komplett gesperrt.



In der Region Venetien werden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen sollen geschlossen bleiben. Auch in Rom bleiben Schulen und Kindergärten dicht, die Menschen sollen daheim bleiben. Für Küstenorte warnt der Zivilschutz vor Sturmfluten.