Blake: Es gab andere Kandidaten, die als konservativer eingestuft wurden, die auch besser zuTrumps Regierungsstil gepasst hätten, aus dem eher aktivistischeren Flügel der Republikaner. Vor allem Amy Coney Barrett, eine Berufungsrichterin, ist sehr sozial-konservativ. Sie wäre eine Stimme gegen das Recht auf Abtreibung gewesen. Aber es gab wohl Besorgnis, dass sie und auch andere Kandidaten nicht so viele Urteile vorweisen können, und dementsprechend weniger verlässlich sind. Es wäre schwieriger gewesen vorherzusagen, wie sie in Zukunft bei gewissen Entscheidungen stimmen werden.



Das war zum Beispiel bei Richter Anthony Kennedy und David Souter der Fall. Die Erwartungshaltung war, dass sie sehr konservativ sein würden, ihren Urteilen nach waren sie aber dann eher in der Mitte oder sogar links zu finden. Kein republikanischer Präsident will jemanden auswählen, der dann in Zukunft jahrelang gegen die Partei stimmt. Kavanaugh hat dem Präsidenten offenbar zugesichert, dass er seinen konservativen Weg beibehalten wird.